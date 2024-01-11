Türkiye Rezervasyonlarında rekor talebi: BAE, Mısır Rusya... Ülkeler rotasını Türkiye'ye çevirdiler, üç kat arttı!

Fun&Sun CEO’su Vladimir Rubtsov: Aralık ayı ortasında, 2024 yaz sezonu için Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonların hacmi geçen yılın rakamlarını üç kat aştı

Rus tur operatörü Fun&Sun CEO’su Vladimir Rubtsov, Aralık ayı ortasında 2024 yaz sezonu için Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonların hacminin geçen yılın rakamlarını üç kat aştığını söyledi. Türkiye Rezervasyonları Üç Kat Arttı

Fun&Sun CEO’su Rubtsov’a göre; 2024 yaz sezonu için erken rezervasyona açılan destinasyonlar arasında Türkiye tartışmasız lider konumda.

Türkiye’yi, BAE (Mart tatilleri için talebin zirve yaptığı) takip ediyor ve ardından Tayland, Rusya (yurt içi destinasyonlar), Abhazya ve Mısır geliyor.

Fun&Sun tarafından yapılan açıklamalara göre; 2024 yılı için Türkiye’deki otellerin büyük çoğunluğunun fiyatları Euro bazında Mayıs – Haziran 2023 düzeyinde kaldı, bazı otellerin fiyatları ise 2023 yılına göre yüzde 10-30 daha düşük durumda.

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Fun&Sun CEO’su Vladimir Rubtsov, “Bu koşullar altında birçok kişi erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak iyi fiyata tur satın alıyor. Ruble/euro kurunda ne olacağını kimse tahmin edemez. Rusya’da, yeni yıl öncesinde satışlarda yaşanan artışlar gelenekseldir. 10 Ocak – 31 Ocak 2024 arasındaki dönem, Türkiye erken rezervasyonlarının seyrini karakterize etmek için en önemli gösterge olacaktır” ifadelerini paylaştı.