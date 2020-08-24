Türkiye resti çekti: Gerilim artar

Türkiye'nin Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'e göreve göndermesi sonrası Yunanistan'la başlayan gerilim sürüyor. Atina yönetiminden bugün tepki çekecek bir hamle daha geldi. Yunan hükümeti Türkiye'nin Navtex ilan ettiği ve Oruç Reis'in görev yaptığı bölgede tatbikat yapacağını duyurdu.

Türkiye'den sert tepki

Yunanistan'ın bu adımı sonrası ilk açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bakan Akar, "Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyet alanında tatbikat yapacağını açıklaması gerginliği artırır" dedi. Video konferans ile birlik komutanlarına seslenen Akar, Doğu Akdeniz'de yapılan faaliyetlerde haklı olduğumuzu belirterek, bugüne kadar verilen görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini söyledi.