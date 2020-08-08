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Gündem

Türkiye resmen duyurdu! Lübnan'ın hizmetine açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen Beyrut'a gitti. Burada açıklamalarda bulunan Oktay, "Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:28:00 - 2020-08-08 13:07:30
Türkiye resmen duyurdu! Lübnan'ın hizmetine açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde büyük bir patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti. 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin de yaralandığı patlama sonrası kente giden Oktay ve Çavuşoğlu, burada Lübnanlı yetkililerle görüştü. Ardından düzenlenen kısa bir basın toplantısında konuşan "Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak. Liman yaraların sarılması için kullanılacak" dedi.

İşte Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik.

Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduğumuz ilettik. Hasar gören binaların inşası için de yardıma hazırız.

Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak. Liman yaraların sarılması için kullanılacak Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır.

Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir.

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