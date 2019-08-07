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Türkiye Rekortmeni milli yüzücü Kumluca’da antrenman yapıyor

Türkiye Rekortmeni genç milli yüzücü Meriç Demirtepe (14), Kumluca Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü’ne bağlı 300 öğrencinin yüzme kursu aldığı havuzda, antrenmanlarına devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:43
Türkiye Rekortmeni milli yüzücü Kumluca’da antrenman yapıyor

Türkiye Rekortmeni genç milli yüzücü Meriç Demirtepe (14), Kumluca Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü’ne bağlı 300 öğrencinin yüzme kursu aldığı havuzda, antrenmanlarına devam ediyor.


Adrasan’da pansiyon işletmeciliği yapan dedesi Yüksel Demirtepe’nin yanına tatile gelen Kumlucalı Meriç Demirtepe, tatilde olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.


Demirtepe, İstanbul Fenerbahçe Yüzme Kulübü Yüzme Havuzu’nda 12-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde Türkiye Rekoru kırarak Milli Sporcu olmaya hak kazandı.


Türkiye Şampiyonası’nda ve Milli Takım Seçmeleri’nde 50 ve 100 metre serbest stilde Türkiye Rekoru kırdığını ve Milli Takım barajlarını geçtiğini söyleyen Demirtepe, “Kısa kulvar 50 metrede 26.23 saniyelik, 100 metrede ise 56.90 saniyelik derece ile Türkiye Rekortmeni oldum. Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen Comen Cup Avrupa Yıldızlar Şampiyonası 50 Metre uzun kulvarda Avrupa ikincisi oldum. Avusturya Graz şehrinde düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda 100 metrede ise yine Avrupa ikincisi oldum. Hedefim 2024 Olimpiyatlarına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.


Gençlik Hizmetleri Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise, Kumluca yüzme havuzunun 1 yıl önce açıldığını belirtti. Koca, "Türkiye rekortmeni olan Milli Sporcu Meriç kızımıza antrenmanlarını yapması için havuzumuzu açtık. Havuzumuzda yaz yüzme kurslarına katılan yaklaşık 400 öğrencimiz var. Meriç kızımız bu kursiyerlerimize de örnek oluyor. Kumluca havuzumuzdan yetişen çocuklarımızdan da şampiyonların çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:43
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