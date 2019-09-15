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Türkiye Rallisi'nin galibi Ogier

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier birinci oldu

15 Eylül 2019 Pazar 14:47
Türkiye Rallisi'nin galibi Ogier


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier, zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 11. ayak yarışı, Türkiye Rallisi adıyla 12-15 Eylül'de Muğla'da yapıldı.

Yarışlarda 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Pilotlar, toplam uzunluğu 318 kilometre olan 17 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için çaba gösterdi.

Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Fransız pilot Sebastien Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.

İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.

Müsabakayı 16. sırada bitiren Estonyalı Ott Tanak, puanını 210'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Tanak'ı 193 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 180 puanla Belçikalı Thierry Neuville izledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

1. Sebastien Ogier: 3.50.12.1

2. Esapekka Lappi: 3.50.46.8

3. Andreas Mikkelsen: 3.51.16.6

4. Teemu Suninen: 3.51.47.2

5. Dani Sordo: 3.52.38

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:47
  1. Dünya Ralli Şampiyonası
  2. Fransız pilot Sebastien Ogier
  3. Marmaris
  4. Muğla

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