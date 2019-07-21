Türkiye Rallisi hazırlıkları devam ediyor

Geçen yıl ilki Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağının ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. 12 Eylül’de başlayacak şampiyona 15 Eylül’de sona erecek.

2019 yılı Dünya Ralli Şampiyonasının 10’uncu ayağı olan etabı Marmaris ve çevresinde organize ediliyor. Geçen yıl düzenlenen ve otoritelerden tam not alan şampiyona için Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu hazırlıklarını sürdürüyor. Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağına bu yıl daha çok sayıda yerli ve yabancı seyirci bekleniyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve bu yıl ’Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu’ özelliğine sahip yarış, izleyenlere 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.

12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris şehir merkezinde seyirci özel etabıyla başlayarak Marmaris-Datça-Muğla bölgesindeki etaplarda devam edecek olan ralli, geçtiğimiz yıl olduğu gibi hem karadan, hem de teknelerle denizden izlenebilecek.

875 milyon izleyiciye ulaşıyor

Youtube’dan 25 milyon ve Dünya genelindeki 155 televizyon kanalından 849 milyon izleyiciye ulaşan şampiyonanın Türkiye ayağı, geçtiğimiz yıl hem otoritelerden, hem sporculardan, hem de yabancı medya mensuplarından takdir ve övgüler alarak 13 yarış arasında en iyilerden biri olmayı başarmıştı.

150 milyon dolarlık katkı

Bu yıl ülkemizde düzenlenecek en büyük sportif organizasyon olan Türkiye Rallisi’nin bölge turizmini hareketlendirmesinin yanı sıra organizasyon haftası süresinde şehir ekonomisine de 150 milyon dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor. Marmaris-Datça hattında gerçekleşecek ralliyi takip edecek olan Avrupalı turistler, şimdiden bölgedeki otelleri kapattı. 70 bin kadar kişi tarafından takip edilecek organizasyon, bölgedeki otellerin Eylül ayı fiyatlarını da yüzde 65 oranında artırdı.