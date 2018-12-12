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Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Körfez'de

- 5 ilden 16 sporcunun mücadele edeceği final yarışı hafta sonu Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:13
Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Körfez'de


ANKARA (AA) - Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı, 15-16 Aralık'ta İzmit Yarımca'da yer alan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya illerinden toplam 16 sporcu mücadele edecek.

Bu organizasyon için yeni oluşturulan bin 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt, yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış 4 ayrı kategoride değerlendirilecek.

Şampiyonanın finali 16 Aralık Pazar sabahı koşulacak. Yarı final turları aynı gün saat 15.00'te, final turları ise saat 16.00'da başlayacak.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:13
  1. final yarışı
  2. Körfez Yarış Pisti
  3. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
  4. Türkiye Rallikros Şampiyonası

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