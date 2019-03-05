0553 313 94 23

Türkiye Profesyonel Ligleri’nin ilk işitme engelli futbolcusu

Türkiye profesyonel liglerinin ilk işitme engelli futbolcusu Tokatsporlu Fırat Kaya, "Biz duymuyoruz ama görsel olarak biz onlardan daha iyiyiz" dedi.

05 Mart 2019 Salı 15:16
Türkiye Profesyonel Ligleri’nin ilk işitme engelli futbolcusu

Türkiye profesyonel liglerinin ilk işitme engelli futbolcusu Tokatsporlu Fırat Kaya, "Biz duymuyoruz ama görsel olarak biz onlardan daha iyiyiz. 1 ve 2. Lig’de bizleri takıma almıyorlardı, bu bizler için bir şans oldu" dedi.

 

Almanya’da futbol oynamaya başlayan ve 15 yaşından itibaren amatör spor kulüplerinde top koşturan Fırat Kaya, devre arasında TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor’a transfer oldu. İlk golünü geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor’a atan forvet oyuncusu Fırat Kaya, Türkiye profesyonel liglerinde forma giyen ilk işitme engelli futbolcu olarak tarihe geçti. Takımda işaret dili bilen arkadaşları aracılığı ile iletişim kurabilen Kaya, işitme engelli sporculara karşı profesyonel liglerdeki ön yargıyı yıkmayı hedeflediğini kaydetti. Profesyonel liglere işitme engelli sporcuların sorun yaşayabileceği endişesi ile almadıklarını ifade eden Kaya, “Biz kulaklarla oynamıyoruz, gözümüzle görsel olarak ayaklarımızla oynuyoruz. Biz duymuyoruz ama görsel olarak biz onlardan daha iyiyiz. 1 ve 2. Lig’de bizleri takıma almıyorlardı, bu bizler için bir şans oldu” dedi.

 

Hakemin kararını görerek fark edebildiğini ifade eden Kaya, “Normal liglerde orta hakemde bayrak olmuyor. Yakın mesafede düdük sesini duyabiliyorum ama uzak mesafede duyamayabiliyorum. Ayrıca profesyonel ligde taraftar çok olduğu için hakemi duymakta zorlandığım oluyor” diye konuştu.



"Şu anda bütün gözler onun üzerinde"

 

Tokatspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Fırat’ın gerek kulüp personeli gerekse futbolcu arkadaşları ile kısa sürede uyum sağladığını söyledi. Fırat’ın Tokatspor’a bir değer kattığını ifade eden Palaz, “Hiçbir zaman onun işitme engeli problem olarak karşımıza çıkmadı. Daha üst seviyede oynayabilecek özelikleri var. Türkiye son 48 saattir Fırat Kaya’yı daha iyi tanıdı. Şu anda bütün gözler onun üzerinde” dedi. İşitme engelli bir futbolcuyu risk alıp takımda oynatabilecek çok az takım olduğuna dikkat çeken Palaz, bu anlamda Tokatspor yönetimine teşekkür etti.

 

Tesis Müdürü Abdullah Yaman ise iletişim anlamında sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, “Biz onu seviyoruz aramıza hoş geldin dedik. Aramızda engel yok, kulübümüze de neşe kattı” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:16
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Define avcılarının açtığı kuyuya düşen kedi kurtarıldı!
    1. Define avcılarının açtığı kuyuya düşen..
    2. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin..
    3. ECB ve BoE arasında döviz takas..
    4. Sanayi’nin yıldızları futbol..
    5. ARIKÖY’de ilk ders verildi
    6. Pakistan’dan teröre büyük darbe
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    8. Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı:..
    9. İpekyolu’nda ‘8 Mart Dünya Kadınlar..
    10. Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı
    11. Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında..
    12. DÜ’de yeni nesil kariyer ve..
    13. ESÇAD’dan çifte kutlama
    14. Bakan Soylu'ya pankartlı davet
    15. AK Parti'nin Eyüpsultan mitingi
    16. Futbolun şampiyonu Şehit Ömer..
    17. Feyzi’den ‘İstihdam Seferberliği’..
    18. Okul servisiyle makas atan maganda..
    19. CHP önünde pazarcı eylemi! Belediye..
    20. Türkiye İMSAD Şubat 2019 Sektör Raporu
    21. İsmetpaşalı öğrenciler yangın ve afet..
    22. Kırklareli’de yol ortasında ceset..
    23. Vali Mantı, Kur’an Kursu..
    24. Van'da trafik kazası! 14 yaralı
    25. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin..
    26. Binali Yıldırım tersane işçileriyle..
    27. DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamıyla bez..
    29. Tekstilde gelecek var
    30. Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar