Türkiye-Pakistan tatbikatı üzerinden alçak propaganda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde, 9 günde tarih yazdı. Sahada teröristlere karşı büyük bir galibiyet elde edilirken, Ankara da Washington ile mutabakata vararak isteklerini kabul ettirdi ve masada da galip geldi.

Türkiye'nin harekatı sonrasında, terör koridorunun yok edilmesine karşı çıkan PKK seviciler, sosyal medya üzerinden alçak propagandalara başladı. Harekata dair birçok yalan haber servis edilirken, Türkiye ile Pakistan'ın düzenlediği bir tatbikat görüntüsü PKK yanlıları tarfından mide bulandıran bir yalanla sunuldu.

"Kürt askeri" denildi

Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlenmesini istmeyen bir terör yanlısı, ortak tatbikatı şu yalanla paylaştı:

Halbuki görüntülerde bir Türk askeri, Pakistanlı askerlere talimat veriyordu!.. İşte görüntünü daha net hali:

Tepkiler çığ gibi

Sosyal medya kullanıcıları, terör yanlılarının skandal paylaşımına sert tepki gösterdi. İşte o tepkilerin bazıları: