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Türkiye-Pakistan tatbikatı üzerinden alçak propaganda

Türkiye sınırındaki teröristlerin temizlenmesinden rahatsız olan alçaklar, sosyal medyada Türk askerinin Pakistan askerleriyle düzenlediği tatbikat üzerinden mide bulandırıcı paylaşımlar yaptı.

20 Ekim 2019 Pazar 16:52
Türkiye-Pakistan tatbikatı üzerinden alçak propaganda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde, 9 günde tarih yazdı. Sahada teröristlere karşı büyük bir galibiyet elde edilirken, Ankara da Washington ile mutabakata vararak isteklerini kabul ettirdi ve masada da galip geldi.

Türkiye'nin harekatı sonrasında, terör koridorunun yok edilmesine karşı çıkan PKK seviciler, sosyal medya üzerinden alçak propagandalara başladı. Harekata dair birçok yalan haber servis edilirken, Türkiye ile Pakistan'ın düzenlediği bir tatbikat görüntüsü PKK yanlıları tarfından mide bulandıran bir yalanla sunuldu.

"Kürt askeri" denildi

Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlenmesini istmeyen bir terör yanlısı, ortak tatbikatı şu yalanla paylaştı:

Halbuki görüntülerde bir Türk askeri, Pakistanlı askerlere talimat veriyordu!.. İşte görüntünü daha net hali:

Tepkiler çığ gibi

Sosyal medya kullanıcıları, terör yanlılarının skandal paylaşımına sert tepki gösterdi. İşte o tepkilerin bazıları:

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 16:52
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. YPG
  4. PKK
  5. TSK
  6. Pakistan
  7. ortak tatbikat
  8. Türkiye Pakistan ortak tatbikat
  9. Barış Pınarı Harekatı
  10. propaganda

YORUM YAZ

  • misafir misafir 15 dk önce
    Bunlar .........siz, ........ları. en kısa zamanda yakalanıp burnundan fitil fitil getirmek Birde sınırdışı etmek lazım.
  • misafirmisafir44 dk önce
    Kendilerini de rahat ettirmek için yapılan barış pınarı harekatında ölenlerin sorumlusu bu hainlerdir.
  • nostaljinostalji45 dk önce
    Irkçılık mı istiyorlar diyorum ki zaten Irkçıyım.TANRI yüce TÜRK ırkını korusun. 

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