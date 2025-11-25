  • İSTANBUL
Otomotiv Türkiye otomotivinin gücü dünya masasında! OSD, OICA konseyinde!
Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (OICA) Konseyi’ne seçildi. Genel Sekreter Özlem Güçlüer’in temsil edeceği üyelik, Türkiye’nin uluslararası otomotiv politikalarındaki etkinliğini artıracak.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği-OICA’nın 2025 yılı Genel Kurulunda, 2026–2028 dönemi Konsey Üyesi olarak seçildi. Mobilite, çevre, güvenlik ve ekonomi alanlarında küresel otomotiv sanayisini temsil eden en üst organizasyon olan OICA, özellikle teknik düzenlemelerin belirlenmesinde ve geleceğin mobilite politikalarının şekillendirilmesinde kritik bir rol oynuyor. 1919 yılında kurulan ve 5 kıtadan 36 ulusal otomotiv derneğini bünyesinde barındıran OICA, sektörün dönüşüm sürecinin merkezinde yer alan stratejik bir federasyon niteliğinde. OSD’nin 1995’ten bu yana üyesi olduğu OICA’nın en üst karar organı olan Konsey, küresel otomotiv ekosisteminin yönlendirilmesinde belirleyici bir konuma sahip.

OSD’yi temsilen Genel Sekreter Özlem Güçlüer’in yer alacağı konsey üyeliği, Türkiye otomotiv sanayinin Avrupa ve dünya çapındaki teknik düzenleme süreçlerinde daha etkin temsil edilmesine katkı sağlayacak ve küresel otomotiv üretimi sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye’nin küresel arenadaki kuvvetli konumunu destekleyici rol oynayacak. OSD’nin OICA Konseyi’ne katılımı ayrıca Türkiye’deki otomotiv sanayi yetkinliğinin küresel politika yapıcılar nezdinde daha güçlü bir şekilde ifade edilmesine katkı sağlarken, küresel rekabetin hızla yeniden tanımlandığı, teknolojinin dönüşerek yeni standartların oluştuğu bu dönemde Türkiye otomotiv sanayisinin geleceği için stratejik bir fırsat sunacak.

 

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (OICA) hakkında 

1919 yılında kurulan Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA), motorlu araç üreticilerinin ulusal derneklerini temsil eden küresel bir federasyondur. OICA, 5 kıtadan 36 üye derneğin; mobilite, çevre, güvenlik ve ekonomi konularında küresel otomotiv sanayisinin sesi konumundadır. OICA, Birleşmiş Milletler Dünya Taşıt Araçları Düzenlemeleri Uyumlaştırma Forumu’na (UNECE WP.29) aktif katılımıyla uyumlaştırılmış teknik düzenlemelerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Ayrıca küresel otomotiv üretim ve satış verilerinin derlenmesinde ve uluslararası otomotiv fuarlarının desteklenmesinde önemli görevler üstlenir. OICA, yürüttüğü çalışmalarla güvenli, sürdürülebilir ve verimli mobilitenin gelişmesine katkı sağlarken, dünya çapında otomotiv sanayinin meşru çıkarlarını savunmayı sürdüren bir sektör otoritesi niteliğindedir.

