Kılıçdaroğlu “linç kampanyası”na yanıt verdi: “İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki”

CHP’de sular durulmuyor. Belediyelerinin yolsuzluklar anılması belediye başkanlarının cezaevine girmesiyle gündemden düşmeyen CHP’de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları da parti içinde dengeleri sarstı.

Kılıçdaroğlu, gündem olan video sonrası başlayan tepkilere ilişkin sessizliğini de bozdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Kılıçdaroğlu, hem uyarı videosunun gerekçesini hem de kendisine yöneltilen “linç kampanyası”na neden anlam veremediğini açıkladı.

'Niye böyle bir şey yaptınız ' sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar değilim, müteahhit değilim, iş adamı değilim. Uzun yıllar bürokraside görev yaptım. Devletin işleyişini çok iyi bilen birisiyim. Büyük bütçeler yönettim ama adım şaibeyle anılmadı. Adım akçeli işlere bulaşmadı. Çocuklarımı da akçeli işlere bulaştırmadım. Sadece benim değil CHP kurumsal kimliğinin de yolsuzlukla anılamaz." Diye konuştu.

"CHP'nin yolsuzlukla anılmamasını söylememden daha doğal ne olabilir ki" diyen Kılıçdaroğlu linç kampanyasına anlam veremediği belirtti.

Kılıçdaroğlu, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir bir sorun yok mu dememi bekliyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

GEÇMİŞTE NE YAPTIKLARINI AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları hakkında geçmişte ortaya atılan iddialara da değinerek şunları söyledi:

"Görevdeyken Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanları hakkında iddialar geldi. Hepsi için komisyon kurduk. Töhmet altında kalmasınlar diye yargıya gitmelerini istedim ve aklanıp geri döndüler."

Kılıçdaroğlu, bugün hakkında soruşturma bulunan belediye başkanlarının da yargı önünde süreci tamamlaması gerektiğini vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, DEVLETİN PROJESİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında yalnızca yolsuzluk tartışmalarına değil, Türkiye’nin Suriye ve Orta Doğu politikasına ilişkin mesajlarına da dikkat çekerek, “Türkiye Suriye’yi başka güçlere bırakamaz. Bahsettiğim tehlike İsrail ve ABD’nin bölgede yürüttüğü projedir. Bu bir devlet projesidir ve büyük resmi görmek gerekir” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu devamında şunları söyledi:

"Kürtlerin ABD ve İsrail tarafından Türkiye’ye karşı kullanılacak bir unsur olmadığını söyledim. Çünkü onlar bizim ayrılmaz kardeşlerimizdir."

Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurucu kimliğine dikkat çekerek, partinin devletin selameti için “öncü ve yol gösterici” olması gerektiğini de ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan 22 Kasım’da paylaştığı videoda CHP'ye sert eleştirilerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdağlu ayrıca “Terörsüz Türkiye” projesine destek olunmaması ve partinin dış politika anlayışını da eleştirmişti.