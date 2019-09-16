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Türkiye, otomobil devlerini cezbediyor

Hyundai, Toyota ve Renault gibi dünyaca tanınmış otomotiv devlerinin, 2018’de 1 milyon 300 bin motorlu taşıt ürettiği Türkiye, 2020’de bu alanda yapılacak yeni yatırımlarla pazar payını artıracak. Yerli ve milli otomobil markasının üretime gireceği 2021 yılında ise Alman devi Volkswagen’in ticari araç üretimi için Manisa’da start vermesi bekleniyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:08
Türkiye, otomobil devlerini cezbediyor

 Buğra Kardan 

Ülkemiz, dev otomotiv firmaları tarafından tercih ediliyor. Renault, Hyundai ve Toyota’nın yatırım yaptığı, fabrika açtığı Türkiye’yle Volkswagen de yakından ilgileniyor. Dünyaca ünlü otomotiv markaları, Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak Sakarya ve Bursa’da üretim yapıyor. Türkiye’nin önde gelen gruplarıyla ortak çalışan devlerin yatırımları üretim ve ihracata ivme katıyor.

İhracatta gözde sektör

Oyak Renault’nun Bursa’da bulunan fabrikalarında her sene 380 bine yakın otomobil ve 920 bin motor üretiliyor. Bu fabrikalarda yerli operatörler tarafından üretilen otomobil ve mekanik aksamlar 70’e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Otomotiv imalatı ve ihracatında en büyük pay Oyak Renault’a ait.

Hyundai Assan Kocaeli’nde saatte 36 adet i10 ve i20 modelleri üretiyor. 2018’de 245 bin otomobili banttan indiren ve 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan firma, toplam 2 bin 500 eleman istihdam ediyor.

Toyota’nın Sakarya’da yer alan fabrikasında ilk 7 ayda 51 bin 614 taşıt imal edildi. Corolla, C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerinin hayat bulduğu fabrikada üretimin yüzde 92’sine denk gelen 140 bin taşıt ihraç edildi.

Ülkemiz Avrupalı otomotiv şirketlerinin radarında. Yatırımların önünü açan reformlardan güç alan şirketlerden Volkswagen AG, Skoda ve Seat üretimi için Türkiye’de fabrika açmayı, 2 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya gelen Volkswagen CEO’su Herbert Diess ve ekibinin fabrika yeri için nereyi tercih edeceği merak ediyor. Bu kapsamda en önde gelen aday ilin Manisa olduğu belirtiliyor. Bu arada Kırklareli, Kocaeli ve İzmir’den de Volkswagen yönetimine yatırım çağrısı geldi. Adı geçen şehirlerin sanayici dernekleri ve odaları yoğun kulis çalışmalarına devam ediyor. Kırklareli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İzmir Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun her ortamda Volkswagen’i şehirlerine davet ediyor.

Bakan Pekcan’dan açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Volkswagen’in Türkiye’ye beklenen fabrika yatırımıyla ilgili olarak “Alman otomotiv fabrikasının yeri bile belli. Alman Bakanlığı çok olumlu açıklamalar yaptı. Finale çok yaklaşıldı” müjdesini verdi.

Babayiğitler de çalışıyor

Türkiye, Renault, Hyundai ve Toyota’dan edindiği tecrübeyle yerli otomobil üretmek için düğmeye bastı. Anadolu Grubu, BMC ve Turkcell’in de aralarında bulunduğu beş babayiğit tarafından otomobilin prototipi aralık ayında kamuoyuna sunulacak. Türk mühendislerinin üzerinde çalıştığı prototipin açıklanmasının ardından üretim yatırımıyla ilgili plan devreye girecek. Yatırım için Bursa’ya yakın bir bölgenin tercih edilmesi bekleniyor. 3 modelli yerli otomobilin seri üretimine ise 2021’de geçilecek.

Kıraç neden ayrılıyor?

Türkye’nin Otomobil Girişim Grubu içerisindeki 5 babayiğit arasında yer alan İnan Kıraç’ın gruptan çekilmek istediğini bildirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Aralık ayında kamuoyuna açıklanacak olan milli ve yerli SUV’un tasarım sürecinden öte imalat sürecinde katkısı beklenen Kıraç’tan resmi bir açıklama bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:08
  1. Sakarya
  2. Manisa
  3. Bursa
  4. otomotiv firmaları
  5. Renault
  6. Hyundai
  7. Toyota
  8. Volkswagen
  9. Oyak Renault
  10. Hyundai Assan Kocaeli
  11. otomotiv şirketleri
  12. Volkswagen AG
  13. Skoda
  14. Seat
  15. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  16. Volkswagen CEO’su Herbert Diess
  17. Kırklareli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık
  18. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
  19. İzmir Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun
  20. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  21. Anadolu Grubu
  22. BMC
  23. Turkcell
  24. Türk mühendisler
  25. Otomobil Girişim Grubu
  26. İnan Kıraç
  27. milli ve yerli SUV

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