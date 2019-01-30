Türkiye oryantiringde bir ilki yaşayacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nın ev sahipliğini başarıyla gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Türkiye, ilk kez Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek organizasyona, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeden 102 sporcu katılacak.

Açılış töreni 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek şampiyona, 11 Şubat'ta sona erecek.

Ev sahibi Türkiye, şampiyonada 16 sporcuyla mücadele edecek.

- "Önemli bir tecrübe olacak"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, şampiyona öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez düzenleneceğine dikkati çeken Akyüz, "Organizasyonlar konusunda gerçekten başarılı bir ülkeyiz. Bizim için çok önemli bir tecrübe olacak. Daha az maliyetle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonun altından başarıyla kalkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası önemli organizasyonlar düzenlemenin seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlatan Akyüz, bunu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu da yaşadıklarını dile getirdi.

Akyüz, şampiyonanın ülke turizmi açısından önemine işaret ederek, katılımcıların Türkiye'den mutlu ayrılmalarını amaçladıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin ev sahibi kontenjanından faydalanarak organizasyona maksimum sayıda sporcuyla katılacağını söyleyen Akyüz, şöyle devam etti:

"Organizasyonda 14 ülkeden 102 sporcu mücadele edecek. Antrenör ve idarecilerle katılım sayısı 125'i buluyor. Şampiyonada 8'er erkek ve kadın sporcuyla yarışacağız. Kayakla oryantiring Avrupa'da yıllardır yapılan bir branş. Biz bu branşta ilk kez geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na ekip gönderdik. Tabii ki geçen yıldan tecrübeleri olan sporcular var. Ancak ilk defa katılacak sporcularımız da mevcut. 'İlk üç bekliyorum, kürsü istiyorum' diye ısrarcı olmak, bunu dillendirmek yanlış olur. Sporcuyu çok fazla baskı altında tutmuş oluruz."

- Olimpiyat yolu kayakla oryantiringden geçiyor

Hacer Akyüz, kayakla oryantiringin kış olimpiyatları programına girme şansının olduğunu belirterek, "Oryantiringin olimpik bir branş olmasını istiyoruz. Bu açıdan kayakla oryantiring bizim için çok önemli. Kayakla oryantiring branşından olimpik olabiliriz. Oryantiringin olimpiyatlara girmesi en büyük hedeflerimden biri." diye konuştu.

Oryantiringi tabana yaymak için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaptıklarına değinen Akyüz, şunları kaydetti:

"Federasyona 2,5 yıldır başkanlık ediyorum. Okul öncesi de dahil olmak üzere çocukların çok talep ettiği bir branş haline geldik. Dünya Oryantiring Günü'nde üst üste katılım rekoru kıran bir ülkeyiz. Bu, uluslararası federasyonun toplantısında dahi dile getirildi."

Akyüz, gelecek yıl da Kocaeli'nin Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

- Kadro

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Erkekler: Umut Gürcan, Emirhan Kotan, Uğur Ayçiçek, Erkan Demir, Servet Özcan, Önder Aktimur, Yasin Ayçiçek, Ozan Ayçiçek

Kadınlar: Büşra Çelebi, Meryem Sena Yurtsever, Rabia Şehirli, Eylül Selen Yıldırım, Kezban Taş, Saime Kaya, Evin Kaya, Gülşah Bircan Akpınar