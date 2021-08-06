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Gündem Türkiye orman yangınlarıyla savaşırken eski Demokrat Partili belediye heykel peşine düştü
Gündem

Türkiye orman yangınlarıyla savaşırken eski Demokrat Partili belediye heykel peşine düştü

Türkiye dört bir yanını kuşatan orman yangını felaketi ile mücadele ederken, eski Demokrat Partili Ayvalık Belediyesi 'heykel' derdine düşerek, 'Heykel Sempozyumu' açılışı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 17:24:00 - 2021-08-06 18:45:10
Türkiye orman yangınlarıyla savaşırken eski Demokrat Partili belediye heykel peşine düştü

Türkiye, ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları ile mücadele ederken diğer yandan iktidar düşmanlığı gözlerini karartmış çevreler, süreci sabote etmeyi sürdürüyor.

CHP'li vekillerin birçoğu Ege'deki yangın bölgelerinde yalanları ile yaşadığımız afet sürecini siyasete alet ederken, Millet İttifakı bileşenlerinden eski Demokrat Partili Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de 'heykel' derdine düştü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki 'Heykel Sempozyumu' açılışı Ayvalık Büyük Park’ta gerçekleştirildi.

Ülkemizin topyekün afetle mücadele ettiği dönemde 'heykel' için çalışan Ayvalık Belediyesi, bir ay sürecek olan organizasyonun sonunda heykelleri kentin çeşitli noktalarına yerleştirileceklerini 'müjdeledi'. Heykel sempozyumu açılışına CHP'li Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da eşlik etti.

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