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Gündem Türkiye olimpiyatlarda tarih yazdı
Gündem

Türkiye olimpiyatlarda tarih yazdı

Milli atlet Ersu Şaşma, olimpiyatta tarih yazdı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 08:21:00 -
Türkiye olimpiyatlarda tarih yazdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

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Yorumlar

Alī

Galu belada ne günlerdi 2020
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Millitakım

Tarih yazdı derken; San Marino’nun bile gerisindeyiz madalyada. burada okuyanlarda birşey oldu sanacak
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