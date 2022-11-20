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Eğitim Türkiye olarak dünyada eğitimin neresindeyiz?
Eğitim

Türkiye olarak dünyada eğitimin neresindeyiz?

Arnavutluk’ta Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün ile “Dünya ölçeğinde Türkiye olarak eğitimin neresindeyiz?” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 13:38:00 -
Türkiye olarak dünyada eğitimin neresindeyiz?

Başkent Tiran’da bugün son bulacak Kitap Fuarı “Tirana 2022” kapsamında düzenlenen söyleşiye ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Prof. Akgün, şu ifadeleri kullandı:
“Biz esasen Türkiye’nin eğitimde uluslararasılaşması perspektifi çerçevesinde dünyadaki yerimiz, konumumuz ve Türkiye’nin neden eğitim alanında ciddi bir çekim merkezi olduğunu konuştuk. Özetle yurt dışında eğitim faaliyetlerini yürüten YEE ve TMV gibi kurumlarımızın yapmış olduğu faaliyetlere yönelik ilgi, alakayı da tartıştık. Dünyada bugün Türk diline ilişkin büyük bir ilgi var, Arnavutluk’ta Türkçe ikinci yabancı dil olarak öğretiliyor. Türkiye’de Arnavutça ikinci dil olarak öğretiliyor bu konuda anlaşmalar da var.”

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