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Türkiye okçulukta Avrupa ikincisi

- Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Şampiyonası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, ikinci oldu- Organizasyonda Rusya, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyayla takım halinde şampiyonluğa ulaştı

02 Mart 2019 Cumartesi 18:59
Türkiye okçulukta Avrupa ikincisi


SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla takım halinde ikinci oldu.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve 25 ülkeden 184 sporcunun katıldığı şampiyona, İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye, 5 gün süren organizasyonda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya toplayarak takım halinde ikinci sırayı aldı.

Organizasyonda Türkiye adına, Makaralı Yay Genç Erkekler ve Klasik Yay Genç Erkekler takımları ile Makaralı Yay Kadınlar bireyselde Gizem Elmaağaçlı altın madalya elde etti. Makaralı Yay Genç Erkekler bireyselde Yakup Yıldız ve Makaralı Yay Genç Kadınlar bireyselde Yasemin Begüm Topkarcı gümüş madalya kazanan isimler oldu. Bronz madalyaları ise Klasik Yay Genç Kadınlar ile Klasik Yay Erkekler takımları kazandı.


- Rusya şampiyon oldu


2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı genel klasmanda Rusya zirvede tamamladı.

Rusya, şampiyonada 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederek adını zirveye yazdırdı.

Türkiye'nin ikinci olduğu şampiyonada üçüncü sırayı ise 2'şer altın, 3'er gümüş ve 1'er bronz madalya elde eden İtalya ile Ukrayna paylaştı.


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:59
  1. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  2. Dünya Okçuluk Federasyonu
  3. okçuluk
  4. Rusya

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