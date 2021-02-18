  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye, ocakta en fazla uluslararası transfer yapan 4. ülke oldu
Spor

Türkiye, ocakta en fazla uluslararası transfer yapan 4. ülke oldu

FIFA'nın raporuna göre ara transfer döneminde İspanya 145, Portekiz 143, İngiltere 140, Türkiye 123 uluslararası transfer gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 07:47:00 -
Türkiye, ocakta en fazla uluslararası transfer yapan 4. ülke oldu

Türkiye, futbolda 2021 ara transfer döneminin en fazla uluslararası transfer yapan ülkeleri arasında 4. sırayı aldı.

FIFA, ocakta gerçekleştirilen uluslararası transferlere ilişkin istatistiksel verilerin yer aldığı 2021 ara transfer dönemi raporunu yayımladı.

Rapora göre yurt dışından 145 oyuncuya imza attıran İspanya, en fazla uluslararası transfer yapan ülke oldu. Portekiz 143, İngiltere 140 transferle ilk üç ülke arasına girdi.

Türkiye, 123 uluslararası transferle 4. sıraya yerleşti. Meksika 77, Almanya 70, İtalya 67, Kolombiya 66, Fransa 63 ve Arnavutluk 61 transferle ilk 10'daki diğer ülkeler oldu.

Türkiye, transfer harcamasında 10. sırayı elde etti

Türkiye, uluslararası transferlere en fazla ücret ödeyen ülkeler arasında 14,8 milyon dolarla 10. sırayı elde etti.

Bu alanda 130,5 milyon dolarla İngiltere birinci, 106,4 milyon dolarla İtalya ikinci, 68,7 milyon dolarla Almanya üçüncü olarak dikkati çekti.

Fransa 58,5 milyon dolar, Hollanda 35,5 milyon dolar, Avusturya 24,2 milyon dolar, Belçika 23,5 milyon dolar, İspanya 19,3 milyon dolar, Portekiz 15,7 milyon dolar harcamayla sıralandı.

Transfer harcamalarında düşüş yaşandı

Futbol dünyasının uluslararası transfer piyasasında son yılların en düşük harcaması gerçekleştirildi.

Geçen sene uluslararası pazarda ara transfere 1,16 milyar dolar harcayan kulüpler, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,1'lik düşüşle 590 milyon dolar ödeme yaptı.

Geçmiş yıllardaki ara transfer dönemlerinde ise uluslararası transferlere 2019'da 1,1 milyar dolar, 2018'de 1,34 milyar dolar, 2017'de 860 milyon dolar ödendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat
Eğitim

Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat

Nevşehir okullar ne zaman açılacak? Yurdun büyük bir kesimi kar yağışının etkisi altında. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Nevş..
İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı
Gündem

İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük zorluk yaşadı. Yaşanan olumsuzlukla ilgili t..
Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?
Aktüel

Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağının açıklanmasının ardından muvazzaf kelimesine dair birç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay