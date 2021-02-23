2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında milli maçımızın oynanacağı ülkede değişiklik oldu.

Türkiye Norveç maçı hangi ülkede yapılacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Norveç-Türkiye karşılaşması seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da yapılacak.

Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye karşılaşmasının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da yapılacağını duyurdu.

Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye arasında 27 Mart tarihinde Oslo'da bulunan Ullevaal Stadyumu'nda yapılması planlanan maçın koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu açıklamada Norveç-Türkiye karşılaşmasının İspanya'da oynanması için İspanya Futbol Federasyonu'ndan ve İspanyol yetkililerden gerekli izinlerin alındığı da belirtildi.