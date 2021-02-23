  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ı sinirlendiren anlar: Bu işlerde mahir değil mi?

Kripto para projesi adım adım devreye giriyor! Çin ve BAE'den flaş karar

‘Nükleer silahlar’ı işaret ederek son açıklamayı yaptılar! ‘İran’a karşı her şeyi yapacağız’

PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!

Kadıköy, Maltepe, Ataşehir derken kriz büyüyor! CHP'li bir belediyede daha işçiler ayaklandı

Türk SİHA'ları karşısında hezimete uğrayan Rus füzeleri güncellendi

Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle

CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler

Komşu ülkeden NATO açıklaması! ‘Bu istekten haberimiz yok’

Hükümetten doğal gaz açıklaması
Spor Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Spor

Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye karşılaşmasına dair sıcak gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu karşılaşmanın nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye Norveç maçı hangi ülkede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 23:14:00 -
Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında milli maçımızın oynanacağı ülkede değişiklik oldu.

Türkiye Norveç maçı hangi ülkede yapılacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Norveç-Türkiye karşılaşması seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da yapılacak.

Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye karşılaşmasının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da yapılacağını duyurdu.

Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye arasında 27 Mart tarihinde Oslo'da bulunan Ullevaal Stadyumu'nda yapılması planlanan maçın koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu açıklamada Norveç-Türkiye karşılaşmasının İspanya'da oynanması için İspanya Futbol Federasyonu'ndan ve İspanyol yetkililerden gerekli izinlerin alındığı da belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler
Gündem

CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı’na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha ..
Altını aşağı çekmeye başladı! Rüzgar tersine mi dönüyor?
Ekonomi

Altını aşağı çekmeye başladı! Rüzgar tersine mi dönüyor?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, ABD'de yaşanan başkanlık seçimleri ve küresel ekonomideki durgunluk altın fiyatlarına tava..
Türkiye'nin üs kuracağı iddia edilen ülkede büyük patlama!
Dünya

Türkiye'nin üs kuracağı iddia edilen ülkede büyük patlama!

Türkiye’nin Ay’a iniş projesiyle ilgili roket fırlatma üssü inşa etmek istediği Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay