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Avrupa ”Türkiye nitelikli yatırımlar kazanmaya devam edecek”
Avrupa

”Türkiye nitelikli yatırımlar kazanmaya devam edecek”

Yeniakit Publisher
2024-08-18 07:31:00 -
"Türkiye nitelikli yatırımlar kazanmaya devam edecek"

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk 6 ayında 4,7 milyar dolar oldu. Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin en çok yatırım sermayesi aldığı ülkeler oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, küresel uluslararası doğrudan yatırımların azalmasına rağmen Türkiye'nin daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz, müteşebbis iş kültürü, genç nüfusu, rekabetçi ürün ve hizmetleriyle küresel aktörlerden önemli yatırımlar çekiyor. Son 20 yıllık dönemde, dünyadaki yatırımların yıllık yüzde 1'ini çeken bir ülke haline geldi. Hedef daha çok çalışarak bu oranı yüzde 1,5'e çıkarmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı siyasi istikrar ortamında, yapılan reformlarla, altyapı yatırımlarıyla ve yatırımcı dostu politikalarıyla Türkiye bu hedefe hiç de uzak değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in vizyonu ve kararlı duruşuyla ülkemiz uluslararası yatırımlar için bir merkez olma yolundadır" dedi.

"YENİ YATIRIM HABERLERİNİN GELMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye'nin çok daha farklı bir tabloya kavuşacağını kaydeden Kork, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibi deyim yerindeyse gece gündüz demeden çalışıyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme ortada. Son dönemlerde rezervlerimizdeki artış ve atılan doğru adımlarla TL cazip bir pozisyona geldi. Fiyat istikrarının sağlanması finansal istikrara giden sürecin kapılarını açar. Finansal istikrarın olduğu bir ülkede yatırım iştahı yüksektir. Ülkemiz adına yeni müjdelerin ve yatırım haberlerinin gelmesi sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"FINTECH ALANINDA BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR GELECEK"

Türkiye'nin, mal ve hizmet ihracatı odaklı yatırımlar başta olmak üzere nitelikli yatırımlar kazanmaya devam edeceğini ifade eden Dr. Erkan Kork, "2002'den itibaren ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri 268 milyar doları aştı. 2024'ün ilk 6 ayında gelen yatırımlar cari açığın yüzde 28'ine karşılık geldi. Bu oran daha da artacak. Uluslarası yatırımcılar için bir üretim, lojistik ve yönetim merkezi olan Türkiye, özellikle teknoloji yatırımları da çekmeye devam edecek. Fintech ve e-ticaret başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçekli yatırımlar gelecek. Sadece Avrupa ve ABD'den değil Körfez ülkelerinden de sermaye akışının devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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