Türkiye, Nijerya'da yatılı okula yönelik silahlı saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı bir grup tarafından erkek yatılı okuluna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzey batısında yer alan Katsina eyaletinde bulunan bir ortaokula 11 Aralık Cuma gecesi silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda, 400'den fazla öğrencinin kayıp veya kaçırılmış olduğuna dair haberlerin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimliği belirsiz saldırganlar tarafından okul çağındaki masum çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu menfur eylemi, güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin bir an önce sağ salim aileleriyle kavuşmasını diliyor, dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

- 600'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık gecesi Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, olay bölgesini ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağına dair söz vermişti.

Bölge halkı da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için protesto gösterilerine devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyonun başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.