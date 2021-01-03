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Aktüel Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı
Aktüel

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 00:51:32 -
Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.


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