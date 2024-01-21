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Yerel Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak hasta bebek için havalandı
Yerel

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak hasta bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 19:15:00 - 2024-01-21 19:17:24

Van’da konjenital kalp anomalisi tanısıyla tedavi gören bebek, ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp anomalisi tanısıyla tedavi gören bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bebek hastanın İstanbul Çapa Tıp Fakültesine ambulans uçakla nakli yapıldı.

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