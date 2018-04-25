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Türkiye nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası bugün kritik Para Politikası Kurulu toplantısını yapıyor. Piyasada faiz artışı tahminleri öne çıksa da pas geçme ihtimali de göz ardı edilmiyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
Türkiye nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü kulağı bugünkü Merkez Bankası toplantısında. Piyasalarda genel beklenti faiz artışı olması yönünde. Bloomberg HT Araştırma'nın anketine katılan 21 kurumun medyan beklentisi; geç likidite penceresinde 50 baz puan artış yapılması yönünde.

Yabancı kurumlardan TD Securities, Credit Agricole 50'şer baz puan faiz artışı beklerken Rabobank GLP faizinde en az 100 baz puanlık artırıma gidilmesi gerektiğini belirtiyor. 

FAİZ ARTIŞI BEKLEMEYENLER DE VAR 

Goldman Sachs bir faiz artışı beklemiyor. 

UZMANLAR TCMB BEKLENTİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Odeabank Ekonomisti Şakir Turan Merkez Bankası'ndan bir değişiklik beklemediğini söyledi. Turan "Erken seçim kararı MB'nin bekleme stratejisini sürdürmesine destek olan bir unsur oldu. Son zamanlarda Merkez Bankası gerekirse aksiyon alacağını vurgulasa da faiz dışındaki araçlar kurun yükselişini sınırlamak üzere kullanılabilir. Rezerv opsiyon mekanizması katsayıları, zorunlu karşılıklarda yapılacak değişikliklerle TL'deki toparlanma biraz daha sürdürülebilir hale getirilebilir. Bu noktada faizlerin seçimlerden sonra kullanılması daha tercih edilebilir" dedi. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
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