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Siyaset Türkiye, NATO’da kazanım elde etti
Siyaset

Türkiye, NATO’da kazanım elde etti

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, dış ilişkilerde ulusal menfaatleri ilgilendiren konuların siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, NATO zirvesinde Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü kazanım elde edildiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:05:00 -
Türkiye, NATO’da kazanım elde etti

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Atabek, şunları dile getirdi: “Aylar boyunca süren bir diplomasi trafiği sonucu olarak Türkiye’nin talep ettiği, istediği bütün konular bu memorandumda dile getirilmiş ve bu anlamda Türkiye’nin isteklerinin tamamı İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edilmiştir. Bundan herkesin ve özellikle de muhalefet partilerinin onur duyması lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi.”

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