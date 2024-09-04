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Teknoloji Türkiye nasıl roket üretimine girdi? Masal gibi bir hikaye! Mete Yarar anlattı
Teknoloji

Türkiye nasıl roket üretimine girdi? Masal gibi bir hikaye! Mete Yarar anlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 22:48:00 -

Türkiye'nin gurur duyduğu şirketlerden biri olan Roketsan'ın masal gibi olan kuruluş hikayesini Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar anlattı.

Roketsan'ın inanılmaz kuruluş hikayesini Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar anlattı.

Yarar'ın açıklamaları şöyle:

Kutlutaş'ın binasında idare etmeye çalışıyorlar. Daha sonra Havelsan'ın boşalttığı binaya taşınıyorlar. Roketsan Ankara İskitlerde 3 katlı bir binada kuruluyor. Altında otomobil tamiri yapılan bir bina burası. Hikaye burada başlıyor. Bu ülkeyle gurur duyun dediğimiz şey bu. Bu yokluktan kurularak geldi. 1980 yılında kiracı olarak oto sanayi sitesinin içinde kuruldu. Üretim bu binada başlamıyor ama ilk eğitimlerin ve projelerin yapıldığı bina burası. ABD'den teknoloji transferi yapılması gerekiyor. Bir ekip karşı tarafı ikna edip teknoloji transferini yapıyor. Sonrası efsane bir hikaye, Roketsan'a gidiyorsun gezerken yoruluyorsun şimdi. Uzaya gidecek roketin planlaması bile orada yapılıyor. Türkiye'nin tüm füzelerini üreten yer Roketsan. Roketsan'ı kuran ilk ekip kendi çalışacağı yerin inşaat işleriyle uğraşıyor. İşlerini halletmek için de bir minibüs alıyorlar. Bütün hikaye beyaz bir minibüsle başlıyor. Bir tek beyaz minibüsle roket taşıyorlar yemek taşıyorlar. En sonunda beyaz minibüs ambulansa çevriliyor. Ağlamadan etmeden çalışıyorlar. Stinger yapan ülke sayısı gerçekten çok az. Roketsan'ın ilk üretimi Stinger füzesidir. Hiç anlamadığımız bir iş ama inançla bu işi başarıyorlar.

Türk insanı zeki ve çalışkan, bu projeleri bize verenler ve makineleri verenler bile üreteceğimize inamıyor. Bir roket parçasını yurt dışına yolluyorlar. Cevap gelmeyince iletişime geçiyorlar. ARC isimli ABD firma özür diliyor. Yaptığımıza inanamıyorlar. Bizimkiler ABD'nin bize verdiği teknolojiyi geliştirip ABD'ye satıyorlar.

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