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Ekonomi Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız
Ekonomi

Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’yla ilgili “İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihaleyi tamamlayacağız ve inşaata başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 10:01:00 -
Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız

Iğdır’da konuşan Dönmez, hattın inşa süresini 12 ay olarak planladıklarını da bildirdi.

Iğdır öne çıkacak

Dönmez, Türkiye-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattı’nın Iğdır’ın stratejik önemini arttıracağını dile getirdi. Nahçıvan’a gidecek hattın güzergâhı üzerinde yer alan belediyelere ileride doğal gaz kullanmaları için çıkış noktaları konulacağını aktaran Dönmez, şunları söyledi:

Ticaret güçlenecek

“Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarması, Türk milletine tarifsiz bir sevinç yaşattı. İnşallah Ticaretin güçlenmesi için de önemli fırsatlar elimize gelecek. Nahçıvan’dan Azerbaycan’a olan koridor bunlardan birisidir. Henüz somut bir gelişme yok. Orada geçmişte kullanılan birtakım ulaşım hatları da var. Bunlar gündeme gelecektir. Her bakımdan bu zafer iki ülkenin de lehine olmuştur.”

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