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Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Emlak Katılım oluşturabilir."

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Emlak Katılım oluşturabilir."
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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
  1. Mithat Yenigün
  2. Türkiye Müteahhitler Birliği

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