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Türkiye-Moldova maçından notlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki karşılaşmayı tribünde taraftarın arasında izledi- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçına göre Moldova karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı

25 Mart 2019 Pazartesi 20:17
Türkiye-Moldova maçından notlar

ESKİŞEHİR (AA) - 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün Eskişehir'de üçüncü resmi maçına çıktı.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribünde taraftarın arasında izledi.

A Milli Futbol Takımı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmayıp, maç öncesi ısınmaya, saldırıda hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello brother" (Merhaba Kardeşim) yazısının yer aldığı pankartla çıktı. Stadın doğu tribününün en üstüne de üzerinde "Hello brother" yazılı pankart asıldı.


- Güneş ilk 11'de 3 değişiklik yaptı


A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Arnavutluk maçına göre Moldova karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Moldova karşısında ilk 11'i Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'dan oluşturdu.

Güneş, Arnavutluk maçında ilk 11'de görev verdiği Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu ve Gökhan Gönül'ün yerine Moldova karşısında Zeki Çelik, Dorukhan Toköz ve Deniz Türüç'e şans tanıdı.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.


- Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı


Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi. Moldova karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yeni Eskişehir Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:17
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