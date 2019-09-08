Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında dün Andorra'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek grupta puanını 12'ye çıkardı. Millilerimiz altıncı maçında Moldova ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında dün Andorra'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek grupta puanını 12'ye çıkardı. Millilerimiz altıncı maçında Moldova ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar... Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 Eylül Salı günü Moldova'nın Başkenti Kişinev'de Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Millilerimizden 5 maçta 4 galibiyet Türkiye, Euro 2020 Elemeler Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet aldı. A Milli Takım, Arnavutluk, Moldova, Fransa ve Andorra'yı yenerken tek mağlubiyetini deplasmanda İzlanda'ya karşı aldı. A Milli Takım kadrosu Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre ) Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan) Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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