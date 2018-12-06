THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türkiye-Moldova karşılaşması Eskişehir'de

- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu 2. haftasında Moldova ile yapacağı maç, Eskişehir'de oynanacak

06 Aralık 2018 Perşembe 22:26
Türkiye-Moldova karşılaşması Eskişehir'de


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın sahasında yapacağı ilk maç olan Moldova karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Eskişehir Stadı'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak Türkiye-Moldova milli maçı, saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.

Milli takım, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de de Moldova ile oynamış ve bu hazırlık maçını 3-1 kazanmıştı.

Milliler, grubundaki ilk maçına ise Arnavutluk deplasmanında çıkacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:26
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. EURO 2020
  4. Futbol
  5. Moldova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman'da bir aile sobadan zehirlendi
    1. Karaman'da bir aile sobadan zehirlendi
    2. İzmir'de "İsveçli Babalar" sergisi..
    3. Amazon'un yapay zekalı robotu 24..
    4. Fuat Oktay'dan geçmiş olsun telefonu
    5. Ahmet Davutoğlu, kitabının hikayesini..
    6. 15 yaşındaki öğrenci polislerce..
    7. Yunanistan, savaş gemisi almak için..
    8. Özçelik-İş'ten Kardemir Karabükspor'a..
    9. Giresunspor teknik direktörü Hüseyin..
    10. Macaristan'da "Sultan Süleyman'ın..
    11. Donald Trump'a güvenlik şoku
    12. Türkiye bu operasyonu konuşuyor!..
    13. Ramil Guliyev'e "yılın atleti" ödülü
    14. Manchester United efsanesinden Ander..
    15. Fenerbahçe, Giresunspor'u tek golle..
    16. ABD'ye kötü haber! Düşüş yaşanıyor
    17. "10. İstanbul Edebiyat Festivali"
    18. Suriye sınırında bir terörist yakalandı
    19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    20. 62. Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı..
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller