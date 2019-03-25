ESKİŞEHİR (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Moldova maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna) Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Ginsari, Ambros

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