Türkiye-Moldova25 Mart 2019 Pazartesi 19:08
ESKİŞEHİR (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Moldova maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz
Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Ginsari, Ambros
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