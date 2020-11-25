Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türkiye’nin taraflı bir operasyon olarak nitelediği AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari geminin Türkiye’nin izni olmaksızın aranması infial meydana getirdi. Gözler Türkiye’nin atacağı adımlara çevrildi.

Vatan toprağına müdahale olarak Türkiye’nin egemenlik haklarına ciddi bir saldırı olan olaya karşı Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan ciddi hakları bulunuyor. Bu kapsamda ilk olarak Ankara’daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye’nin açık izni olmadan Roseline-A gemisine çıkılması ve denetlenmesi protesto edildi ve ilgili ülkelere nota verildi. Verilen notada, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Türkiye’nin tazminat haklarının da muhafaza edildiği kayıt altına alındı.

Gemiler teyakkuzda

Türkiye’nin nota vermek dışında özür beklentisi de bulunuyor. Türkiye’nin ‘aynı ile mukabele’ hakkı çerçevesinde benzer bir eylem icra edilmesi önünde bir engel bulunmuyor. Yunanistan bandıralı ticari gemilerin yoğun faaliyet yürüttüğü Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk gereği mütekabiliyet ilkesinin gerekleri de uygulanabilir bir kart olarak masada duruyor. Türk donanmasının Libya açıklarındaki askeri gemileri de olayın ardından olası yeni taciz ve provokasyonlara karşı teyakkuza geçirildi.