Türkiye Millet Bahçeleriyle nefes alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlamasının ardından hayata geçirdiği ilk projelerden birisi ‘millet bahçeleri’ idi.

81 ile yayılacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan bu projeye süratle başlanmıştı. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane millet bahçelerinin açılışı 17 Kasım 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘81 ilde 81 milyon metrekare’ millet bahçesi’ hedefiyle yürütülen projede kat edilen büyük ilerleme takdir topluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 314’ünde çalışmalar devam ederken 484’ü vatandaşlara sunuluyor. 2018’den bu yana ise Türkiye’de 170 millet bahçesi tamamlanarak vatandaşlarla buluşturuldu.

Hedef 200 milyon m2

2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metrekareye çıkarmak için gerekli her adım atılıyor. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesiyle şuan itibarıyla 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana yani hedefin yüzde 91’ine ulaşıldı. 2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesiyle de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmak planlanıyor. Türkiye’ye toplamda 10 yılda bin millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.

33’ü yapım aşamasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca İstanbul’da yeşil alan miktarını arttırmak için gerekenler yapılıyor. Şehirde 33 millet bahçesinin inşasına hız veriliyor. İstanbul’da 158 bin 839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67 bin 100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin metrekarelik İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 34 bin 643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290 bin 616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 11 bin 900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi’nin yapım aşaması devam ediyor.

Bunlarla beraber 39 bin 870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215 bin 178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173 bin 252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi, 275 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37 bin 381 Silivri Millet Bahçesi, 75 bin 660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi’nin de yapımı tamamlanınca vatandaşlara nefes aldıracak.

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Gerekli adımlar atılıyor

644 bin 888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299 bin 333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28 bin 200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60 bin 522 metrekarelik Kâğıthane Millet Bahçesi B tipi Mesire, 62 bin 230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162 bin 43 metrekarelik Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, 154 bin 563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesiyle birlikte 21 millet bahçesi yapım aşamasında. Bakan Kurum, Çekmeköy’de yaptığı ziyaretlerde Çekmeköy’e 3 millet bahçesi kazandırılacağını açıkladı. 9 millet bahçesi ise projelendirme aşamasında.

15’i tamamlandı

İstanbul’da 59 bin 719 metrekarelik İstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi, 182 bin 556 metrekarelik Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, 142 bin metrekarelik Hoşdere Millet Bahçesi, 223.600 metrekarelik Çırpıcı Millet Bahçesi, 280 bin metrekarelik Başakşehir Millet Bahçesi’nin yapımı tamamlanarak vatandaşlarla buluştu.

Ayrıca 40 bin 910 metrekare alana sahip Ayazma Millet Bahçesi, 98 bin 467 metrekare alana sahip Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, 16 bin 28 metrekare alana sahip Çatalca Millet Bahçesi, 48 bin 676 metrekare alana sahip Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, 240 bin 310 metrekare alana sahip Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, 339 bin metrekare alana sahip Kayaşehir 1’inci Etap Millet Bahçesi’nde de vatandaşlar dinlenme imkânı buluyor.

Açılışa hazır

285 bin metrekarelik Pendik Millet Bahçesi, 330 bin metrekarelik Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçesi, 55 bin 176 metrekarelik Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi’nin yapımı da tamamlandı. Kağıthane Millet Bahçesi de açılışa hazır hale getiriliyor.

İşte örnek yapıtlar

İstanbul’da açılan dev millet bahçeleriyle ilgili detaylar şu şekilde:

70 bin metrekareye yakın kapalı alanlarıyla en büyük şehir parkı

İlk etabı açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi de İstanbul’u yeni bir kimliğe kavuşturacak. Bu millet bahçesi şu yönleriyle öne çıkacak:

2 milyon metrekarelik İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla ön planda olacak. 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları olan büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın beşinci, Türkiye’nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda ‘Ab-ı Hayat Suyu’ denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2.5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olacak. Bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yollarını bünyesinde barındıracak. Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebilecekleri sosyal alanlar oluşturulacak.

2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95’ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90’a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

Öte taraftan, 484 millet bahçesinde faaliyetler devam ediyor.