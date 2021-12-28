Türkiye "MİLGEM" ile katılmıştı... Korvet ihalesinin kazananı belli oldu

Filipinler Donanması tarafından açılan iki adet korvet alım ihalesini Güney Koreli Hyundai Heavy Industries (HHI) kazandı. Türkiye, söz konusu ihaleye MİLGEM ile teklif vermişti.

Filipinler, ordu modernizasyonu kapsamında iki adet korvet alımı için 555 milyon ABD doları değerinde bütçe ayırmıştı. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı dört ülke ihaleyi kapmaya çalışıyordu.

ASFAT, ihaleye MİLGEM ADA Sınıfı Korveti ile katılmıştı. Bu kapsamda Filipinler Donanması ile müzakereler hızlı bir şekilde sürüyordu. Filipinler medyasına göre ihaleye katılım sağlayacak olan diğer firmalar ve gemileri ise şöyleydi:

Hollanda/Damen: SIGMA

Güney Kore/Hyundai Heavy Industries (HHI): HDC-3100

Fransa/Naval Group: Gowind 2500

İhaleye katılan tüm firmalar gemilere 76mm deniz topu, 30mm otomatik top, Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS), gemisavar füzeleri (AShM) ve 16 hücreli Dikey Atım Sistemi (VLS) entegre etmeyi öneriyordu.

İhaleyi HHI kaptı

Filipinli kaynaklara göre HHI, HDC-3100 teklifiyle oldukça avantajlı durumdaydı fakat Türkiye de MİLGEM ADA Sınıfı Korvet teklifiyle son derece rekabetçi bir aday olarak öne çıkıyordu.

HHI tarafından yayımlanan basın açıklamasında Filipinler Donanmasının isterlerine göre 2026 yılına kadar iki adet korvetin teslim edileceği belirtildi. HHI, daha önce Filipinler’le bir anlaşma daha imzalamıştı. 2016 yılında düzenlenen firkateyn alımını da Güney Koreliler kazanmıştı.

Yapılan basın açıklamasında HHI’nın tercih edilen teklif sahibi olarak Ekim 2021’de seçildiği de belirtiliyor.

HDC-3100 korveti 3.200 ton deplasmana sahip ve 116 metre uzunluğunda. Korvette 16 adet dikey atım hücresi, 8 adet gemisavar füzesi lançeri, 35mm CIWS, 76mm deniz topu, iki adet üç tüplü torpido lançeri ve AESA radarı bulunuyor.

Naval News kaynaklarına göre ise Filipinler’in korvetlerinde VL MICA NG hava savunma füzesi ve Güney Koreli LIG Nex1 üretimi C Star gemisavar füzeleri kullanılacak.

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