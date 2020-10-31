Türkiye mezunu Ahmed Musa, Kenya'da her hafta milyonları ekrana kilitliyor

NAİROBİ (AA) - Türkiye'de lise ve üniversite eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen Kenyalı Ahmed Musa, ülkesinde en çok seyredilen dizinin senaristliğini yapıyor.



Musa, Kenya'nın sahil şeridindeki Mombasa şehrinde doğdu ve Kisumu şehrinde büyüdü. İlkokulu tamamladıktan sonra da 2009'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla Kayseri'deki Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim aldı.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyan Musa, TRT'de başladığı medya kariyerini ülkesinde sürdürerek ülkenin en çok izlenen dizisi olan Maria'nın senaristliğini üstlendi.



Üniversitedeyken TRT'nin Svahili dilindeki sayfası için çalışmaya başlayan ve yazma yeteneğini bu yıllarda keşfettiğini söyleyen Musa, Türkiye'de geçirdiği yılları AA muhabirine anlattı.

- Medya sektöründeki ilk deneyimi TRT'de oldu



Medyaya TRT'yle ayak basan Musa, tercüme yaparak yıllarca Shavili konuşulan Tanzanya, Uganda, Ruanda, Burundi, Kenya, Mozambik ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerle Türkiye arasında köprü kurdu.



Üniversitede birinci sınıfta TRT'nin iş ilanını gördüğünü ve bu fırsatı kaçırmamak istediğini söyleyen Musa, "Svahilice-İngilizce çeviriler yapmaya başladım. Açıkçası medya tecrübem hiç yoktu. Kendimi geliştirmek için çok fazla çalışmam gerekti." dedi.



Türkiye'de iken kendisini en fazla zorlayan şeyin kışları şiddetli soğuk olduğunu dile getiren Musa, "Adaptasyon gerçekten çok zordu." ifadelerini kullandı.



Musa, Türkiye'de kaldığı yıllarda dünyaya farklı bir gözle bakmaya başladığını dile getirerek, "Türkiye'de okuma fırsatını elde etmek başıma gelebilecek en iyi şeydi sanırım. Orada çok fazla şey öğrendim." şeklinde konuştu.



- Kenya'nın en çok izlenen dizisinin senaristi



Ülkesine dönünce Kenya'nın önde gelen medya organlarından Citizen televizyonda yayınlanan Maria dizisinin senaristliğini üstlenen Musa, dizinin bir yılını geride bıraktığını ve ülkenin en çok izlenen dizisi olmayı başardığını belirtti.

GeoPoll araştırma şirketinin mart ayında yaptığı araştırmaya göre Maria dizisi, sadece dizi kategorisinde değil ülkedeki tüm televizyon yayınları içerisinde en çok izlenen program oldu.

Musa, "Maria, benim en büyük projelerimden biri ve bütün Kenya'da konuşulduğu ve sevildiği için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.



Son olarak Musa, Türkiye'de aldığı eğitim nedeniyle Türk milleti ve devletine teşekkür etti.











