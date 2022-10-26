Türkiye merkez haline geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda ‘net hata noksan’ kalemindeki rakamların geçici olduğunu söyledi. Nebati, “Türkiye geçen yıl da neredeyse yılın yarısına kadar düzeltmelerle doğru hale geldi. Bu rakamlar da önümüzdeki yıla girdiğimizde bir miktar düzelecek” şeklinde konuştu.

Turizm geliri artıyor

Nebati, Türkiye’nin ciddi bir turizm geliri olduğuna dikkati çekti. Ülkeye para girişinin artan turizm gelirinden kaynaklandığına işaret etti. Nebati, Türkiye’nin bir merkez haline geldiğini aktararak, “RusyaUkrayna savaşından sonra Rus turist sayısının herkes düşeceğini bekliyordu. Ancak bu sayı arttı. Rus turistler finansal sistemi kullanmadıkları için harcamalarını daha çok nakit yapıyorlar. Diğer ülkelerden de ciddi girişler olduğunu gözlemliyoruz. Etrafımızda savaş var. Suriye, Irak ve Ukrayna’da durum malum. Buralardan kaynaklı bir miktar girişler var” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin uluslararası finans sisteminde dikkatli hareket eden ve burada gedikler açacak davranış sergilemeyen bir ülke olduğunu vurgulayan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek içerideki gerekse dışarıdaki muhalif unsurlar, ‘Türkiye üzerinde bir baskı olsun’ diye, ‘net hata noksan’da yer alan paranın nereden geldiğine ilişkin bilerek soru işaretleri oluşturmaktalar. Özellikle de seçime giderken cari açığın finansmanını gerçekleştirmenin getirmiş olduğu rahatlığı bize yaşatmak istemiyorlar. Bu konuda çok dikkatliyiz, hassasız. Türkiye’nin dünyanın önemli bir ülkesi olduğu, önemli bir finans merkezine dönüşmesi için gayret eden bir yapıda bulunduğu bilinciyle çok dikkat ediyoruz. Bize hep legal yollardan geliyor. Batı ‘Bu para nereden geliyor’ diye sorguluyor ama ‘MİR’ ödeme sistemini yasaklarsanız, turizm amacıyla gelmiş olan kişi parayı neyle harcayacak?’ Bunu sorgulamıyor. Nakit harcayacak o kadar açık bir şey. Kendileri yapıyor, sonra da kendileri sorguluyorlar.” Nebati, cari açıkta sene başındaki hedeflerle oluşan farkın petrol ve doğal gaz fiyatlarında görülen artışlardan kaynaklandığına değindi. 2020 yılında 28 milyar dolar, 2021 yılında 51 milyar dolar tutarında enerji ithalatı yapıldığını hatırlattı. Bu tutarın 2022 yılında 100 milyar doları aşacağı öngörüsünde bulundu.

Sorun yok

Ödemeler dengesinin sağlanması ve cari açığın karşılanmasının nasıl olacağı sorusunun ortaya çıktığını belirten Nebati, “Türkiye’de ilk 7 ayda 32 milyar dolarlık cari açığı finanse ettik. Bunun bir kısmını net hata noksanla, bir kısmını doğrudan satışlar ve turizm gelirleriyle kapatıyoruz. Yani önümüzdeki kalan 5 ay için öngörülen yaklaşık 18 milyar dolarlık bir cari açık. Bunun finansmanını da gerek net hata noksanla gerekse turizm gelirleriyle ve ihracatımızdaki ivmenin devam etmesiyle karşılarız, bir sorunumuz yok” dedi. Nebati, kur korumalı mevduat hesabıyla ülkenin çok önemli bir potansiyelini harekete geçirdiklerinin altını çizdi.

Rahat borçlanıyoruz

Nebati, Türkiye’nin rahat bir şekilde borçlanabildiğini de savundu. “Ülkeler paralarını depo edebilecekleri yer arıyorlar” diyen Nebati, şu görüşleri paylaştı: “Bunların içerisinde en güvenilir ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Çünkü Türkiye’nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğu performansı, tahıl koridorunu açtığını, barış için gösterdiği gayreti dünya anlıyor. Dolayısıyla da gerek Avrupa gerek Arap ülkelerinden ülkemize bir akış olacağı çok açık, beklentilerimiz var. Bu beklentiler gerçekleştiğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv değişimleri müşahede edilecek. Bu yaz, gerek turizm gerek üretim gerekse ihracat açısından iyi bir sezon geçirdik. Tarım konusunda da çok iyi bir sezondu, tam bir verim patlaması yaşandı. Çiftçiye de çok iyi fiyat verdiğimiz için şu anda işlenmeyen topraklar bile işlenmeye başladı.”