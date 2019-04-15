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Türkiye-Meksika Dostluğu Sağlık Merkezi hizmete açıldı

Türkiye-Meksika Dostluğu Sağlık Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hizmete açıldı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:05
Türkiye-Meksika Dostluğu Sağlık Merkezi hizmete açıldı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2017'de Meksika genelinde etkili olan depremden yoğun olarak etkilenen Oaxaca eyaletinin El Espinal kasabasında inşa edilen Türkiye-Meksika Dostluğu Sağlık Merkezi'nin açılış töreni yapıldı.

Tüm hizmetlerin ücretsiz sunulacağı merkezin açılış törenine, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Oaxaca Eyalet Valisi Alejandro Ismael Murat Hinojosa, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, El Espinal Belediye Başkanı Hazael Matus Toledo ve bölge halkı katıldı.

Oaxaca Eyalet Valisi Alejandro Ismael Murat Hinojosa, törende yaptığı konuşmada, Erdoğan’a teşekkürlerini ifade ederek "Bu kasaba tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşamıştı. Düşmüştük. Başımızı kaldırdığımızda uzaklardan gelen bir dost gördük. Bize uzanan el Türkiye idi." şeklinde konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" vurgusuna atıfta bulunarak dünyadaki sorunların ancak paylaşarak çözülebileceğini dile getirdi.

El Espinal Belediye Başkanı Hazael Matus Toledo da "Bu sağlık merkezi Türkiye'nin bir parçası. Bölgemizi vuran depremden sonra yaşadığımız zor günlerde Türkiye'nin bize uzattığı yardım elini asla unutmayacağız, bu merkezde Türkiye'nin özel günleri ve milli bayramlarında anma ve kutlama etkinlikleri düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Merkez, 8 bin nüfuslu kasaba ve etrafındaki yerleşim birimleriyle 15 bin kişiye hizmet veren tek sağlık merkezi olma özelliğini taşıyor.

Bin 750 metrekarelik alanıyla günde 300 kişiye birinci seviye sağlık hizmeti verebilecek şekilde inşa edilen sağlık merkezinde, 2 genel tıbbi muayenehane, diş polikliniği, kadın hastalıkları odası ve doğumhane, tedavi odası, önleyici sağlık hizmeti odası, personel eğitim salonu, ecza deposu ve sterilizasyon odasının yanı sıra sağlık merkezinde çalışacak doktorlar için lojman da bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:05
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