  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye Meis Adası'nın güneyi için yeni Navtex yayınladı
Gündem

Türkiye Meis Adası'nın güneyi için yeni Navtex yayınladı

Oruç Reis'e yeni sondaj görevi... Türkiye, Meis Adası'nın güneyi için yeni Navtex yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:47:00 - 2020-10-12 00:32:48
Türkiye Meis Adası'nın güneyi için yeni Navtex yayınladı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek.

Doğu Akdeniz'de görevine devam edecek

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek. Oruç Reis, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

 

Antalya'da demirlemişti

Oruç Reis, ikmal çalışmaları için Antalya'da demirlemişti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti
Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıl..
Bakan Soylu'dan çok sert tepki!
Gündem

Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Net provokasyondur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayılan 'devlette tarikat, cemaat yapılanması' haberlerine twitter üzerinden çok sert tepki g..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay