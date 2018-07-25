Türkiye mazlumların sesi

Son dönemde Avrupa’da artan İslamofobik saldırıların arka planı ve Avrupa’daki Müslüman toplumun beklentilerini ve hedeflerini gazetemize anlatan Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş, Müslümanların yaşadıkları ülkenin kodlarını iyi okuması gerektiğini belirtti.

“İSLAM KONSEYİ BAŞKANININ TÜRK OLMASI ÖNEMLİ BİR ŞANS”

3 yaşından beri Fransa’da yaşadığını ve Fransa İslam Konseyi Başkanı olarak görev yaptığını belirten Oğraş, aynı zamanda DİTİB ve Diyanet İşleri Başkanlığını Fransa İslam Konseyi’nde temsil ediyor.

İslam Konseyi’nin 2003 yılında kurulduğunu belirten Oğraş, konseyin amacını, “Fransa’da Müslümanlar ilk defa Federasyonlar nezdinde bir masada oturup bir üst kurul kurdular. Yeni bir nesil var, yeni bir Cumhurbaşkanı geldi Macron. Macron’un dine olan bakışı diğer devlet başkanlarından farklı. Dinlere önem veriyor. Konseyde Fransa’daki Müslüman nüfusun çoğunluğunu oluşturan Mağriplerden değil, şahsım ile Türk kökenli ve azınlığı temsil eden birinin bu konseye başkanlık yapıyor olması bizim için önemli bir şans. Bizim dönem başkanlığımız son dönem başkanlığı, önümüzdeki dönemde, seçimler ile birlikte İslam konseyinin yapısında reform yapmak istiyoruz. Aynı zamanda Finans kaynakları da bulmamız gerekiyor. Bundan dolayı İslam Konseyinin yanında paralel olarak yeni bir dernek kuracağız. Dini bir dernek olacak” şeklinde açıkladı.

“BİRİLERİ MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN SAVAŞI ÇIKARMAK İSTİYOR”

Fransa İslam Konseyi’nin yapıcı bir şekilde Müslümanların hakkını savunmayı amaçladığını belirten Oğraş, “Yabancıları isteyen ve yabancıları istemeyen bir toplum kesimi var. Müslümanları isteyen ve istemeyen bir toplum kesimi var. Bu konuda tek bir hüküm vermek yanlış olur. Bu durumda bizim yapmak istediğimiz yapıcı bir şekilde hakkımızı savunmaktır. Birileri Avrupa’da Hristiyan, Müslüman savaşı çıkarmaya çalışıyor. Bunu direkt yapmıyorlar. Aşırı sağ diyorlar. 10-15 sene sonra bu Müslüman, Hristiyan savaşına dönüşecek. Bu durumda her iki tarafın da akıllı olması lazım. Olayları iyi anlayıp hakkımız olanı kimseyi incitmeden yapıcı bir şekilde almamız lazım. Dik kalacağız ama dikleşmeyeceğiz. Siyaset ve ekonomide de aynı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA BİR LİDER MAZLUMLARIN YANINDA”

Türkiye’nin dünya mazlumlarının yanında olduğunu belirten Fransa İslam Konseyi Başkanı Oğraş, “Dünyada bir lider mazlumların yanında. O lider de Türkiye’de. Buradaki ince nokta mazlumlara verilen destektir. Sadece Müslümanlar değil, Fransız aklı selim bir insan bile Türkiye’yi sevebiliyor. Benim için Recep Tayyip Erdoğan, mağdurların, mazlumların lideridir. Bu Hıristiyan olur Müslüman olur hiç önemli değil. Kendisinin Müslüman olması o toplum için bir ayrıcalıktır. Bugün Tayyip Bey’in dünyada ki sıfatı ‘Mazlumların Lideri’dir” dedi.

“PANZEHİRİMİZİ ORTAK BİR ŞEKİLDE ÜRETMEMİZ GEREKİYOR”

Müslümanların yaşadıkları ülkelerin kodlarını iyi okuması gerektiğini belirten Oğraş, “Bu ülkede biz hakikatı anlatmak istiyorsak, bu ülkenin kodlarını okuyup ona göre bir mesaj göndermemiz gerek. Provokasyonlara karşı tedbirli olmamız lazım. Bir Fransız vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederiz. Bize en iyi imamları gönderiyorlar. Türkiye imamlarımızı göndererek bize çok ciddi destek kaynağı sağlıyor. Türkiye’den hiç imam gelmeseydi camilerimiz boş kalacaktı. Strasbourg’daki İlahiyat Fakültesinin, hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesini her iki devletten de talep ediyoruz. Çünkü bu terörizme karşı en büyük panzehirimizdir. Radikalizm ve terörizmin dini, ırkı yoktur. O yüzden panzehirimizi ortak bir şekilde üretmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.