Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 5. etap maçları başladı





YALOVA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 5. etabı ve ikinci devre karşılaşmaları, Yalova'da başladı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ikinci yarının Yalova etabındaki ilk maçlar, 90. Yıl Spor Salonu'nda oynandı.

Batman'da yapılan ilk devrenin son etabında erkekler ve kadınlarda ilk 8 sırayı alan takımlar, Yalova'da play-off grubunda, sekize giremeyen takımlar ise klasman grubunda mücadele veriyor.



Erkeklerde Fenerbahçe, Beşiktaş, Koza Wos Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom, TED, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor ve Divapan Spor, kadınlarda ise Fenerbahçe, TİGEM, Yalova Belediyespor, Kocasinan Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çorum Gençlik ve Spor, Türk Telekom ve 1955 Batman Belediyespor, şampiyonluk için mücadele ediyor.

Klasman grubunda ise erkeklerde Yalova Belediyespor, Sarkuysan, Girne Amerikan Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü MTİ, Çukurova Üniversitesi ve Altınordu yarışırken, kadınlarda da İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Elazığ Masa Tenisi İhtisas, Antalyaspor, Çukurova Üniversitesi, Bu Piliç Spor, Trabzonspor, Pendik Belediyespor ve Bursaspor mücadele veriyor.



Yalova etabında İran A Kadın Milli Takımı da misafir ekip olarak play-off grubunda yer alıyor.