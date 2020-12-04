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Aktüel Türkiye Maarif Vakfı Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı
Aktüel

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:00:48 -
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul açtı.

Okulun açılış törenine Ekonomi Bakanı Kerime Hamıd Faryabi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Yunus Emre Enstitüsü temsilcisi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, Türkiye'nin Afganistan'da birçok alanda yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Özellikle eğitim alanındaki yardımları sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Ertuğrul, Afganistan'ın, Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke olduğunu ve en büyük payın eğitime kullanıldığını belirtti.

Ertuğrul, Türkiye olarak Afganistan'a yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yetkililer, kurdele kesiminin ardından Afgan-Türk Maarif Okulları ilkokulu binasında incelemelerde bulundu.

Modern şekilde inşa edilen ilkokulda ana sınıfından altıncı sınıfa kadar 280 öğrenci eğitim görecek. Türk ve Afgan öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştuca dilleri öğretilecek.

Okulda, kütüphane, kimya laboratuvarı, bilgisayar sınıfı, müzik sınıfı, tasarım-beceri atölyesi, revir, rehberlik servisi ve sportif faaliyetlere uygun mekanlar da yer alıyor.

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