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Dünya

Türkiye, Libya'da dengeleri bozmuştu! Rusya ve BAE arasında temas

Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete verdiği desteğin ardından planları suya düşen Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri Bışişleri Bakanları bölgedeki son durumu görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:06:00 -
Türkiye, Libya'da dengeleri bozmuştu! Rusya ve BAE arasında temas

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nehyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumun ele alındığı görüşmede, Libya ve diğer sıcak bölgelerdeki meselelerin kapsamlı siyasi çözümünün sağlanması ve çatışmaların hızlı şekilde durdurulması yönünde ortak görüş paylaşıldı.

Türkiye'den dengeleri değiştiren Libya hamlesi

Rusya, BAE ve Mısır'ın arka çıktığı darbeci Halife Hafter'e karşılık Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermesi Libya'daki dengeleri değiştirmişti.

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