Türkiye Lahey’de Gazze’ye umut oldu

akit’e değerlendirmede bulunan Al Manar Televizyonu Ankara Temsilcisi Filistinli Gazeteci Hasan Tahravi, “Türkiye hem Filistin’in, hem de dünyada ezilen tüm mazlumların umududur. Türkiye’nin Uluslararası Adalet Divanı’ndaki etkili sunumu faydalı olmuştur. Çünkü Filistin halkı hem Türkiye’den hem İslam ülkelerinden, hem de bütün dünya ülkelerinden yardım bekliyor. 144 gündür saldırılar, yıkım, soykırım devam ederken, yüz binlerce masum Filistinli İsrail bombardımanları altında inim inim inlerken bütün ülkeler İsrail’e karşı daha fazla baskı yapmalı. Soykırımı durdurmak için mümkün olan her yol denenmelidir. Ramazan ayına girmek üzereyken Filistinli mazlumlar hem aç hem bombardımanlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İSLÂM ALEMİNİN DİREĞİ

Filistinli akademisyen, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Adil Aksoy, Filistin halkının 144 gündür siyonist İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “Türkiye İslam aleminin bekası ve İslam kimliğinin korunması için mücadele eden bir millet ve hükümet. Tüm mazlum milletlerin yanında duran bir memleket olan Türkiye, İslam aleminin dümenini tutan ve tek direği olan bir ülkedir. Filistin halkı bu zor zamanda, bombaların altında hayat mücadelesi verdiği dönemde Türkiye’den medet umuyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE KATİLLERİ YARGILASIN”

Filistinli Akademisyen Yazar Dr. Zaher Elbek de şunları söyledi: “Türkiye’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda işgalci İsrail saldırılarına yönelik yaptığı açıklamalarını büyük ilgi ile dinledik ve takip ettik. Türkiye Lahey’de açıklamalarda Gazze’yi dile getirmekle kalmayıp aynı zamanda Kudüs ve Batı Yaka’daki gelişmelerini dile getirerek kapsamlı bir sunum yapmıştır. Türkiye’nin Lahey’deki açıklamaları İsrail işgalini sert bir şekilde eleştirmesine rağmen, işgalcinin işlediği ihlallerinin hesabının sorulması ve ceza çekmekten kurtulamaması için Türkiye’den hukuki alanda harekete geçmesini bekliyoruz.”