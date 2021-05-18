Türkiye Kupası'nı kim aldı? Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Kim kupa şampiyonu oldu? Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Peki, kim kupayı kazandı? Türkiye Kupası final maçı sonucu? Türkiye Kupası'nı Antalya mı Beşiktaş mı aldı?
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maç saat 20.45'te başladı. Mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Siyah-beyazlıların gelleri 3.dakikada Josef de Souza ve 30.dakikada V. Rosier'den geldi.