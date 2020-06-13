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Spor

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:06:48 -
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

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