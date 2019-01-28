0553 313 94 23

Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor

Son 16 turunun erteleme maçında Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırlayacak

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:32
Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, yarın sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak.

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı.

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig'de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

- Kura çekimi 30 Ocak'ta

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:32
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Hatay
  4. Boluspor
  5. Futbol
  6. Galatasaray
  7. son 16 turu
  8. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne artı rezervle başladı
    1. Piyasa güne artı rezervle başladı
    2. Borsa, haftaya yatay başladı
    3. Turan Hançerli kimdir? CHP Avcılar..
    4. Ferat Üngür kimdir nerelidir? Ferat..
    5. İlk adım hallerde atılacak, zabıtalar..
    6. Erdem Gül kimdir? CHP Adalar belediye..
    7. Meksika'da korucular arasında çatışma:..
    8. Dolar/TL, 5,2630 seviyesinde işlem..
    9. Battal İlgezdi kimdir? CHP Ataşehir..
    10. LGBTİ’li sapkınlar dehşet saçıyor
    11. Gezi'deki oyun şimdi Venezuela'da!
    12. Sivasspor evinde kaybetmiyor
    13. Şenol Şanal kimdir hangi görevlerde..
    14. Sanat galerisi gibi metro
    15. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
    16. Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Filou
    17. Ayhan Akyüz kimdir hangi görevlerde..
    18. Show’un kadına şiddet haberi mizansen..
    19. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay..
    20. Atlı Konak'ta yeniden 'Boşnak..
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Sapkın proje yine sahnede
    Sapkın proje yine sahnede
    Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
    Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'