Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş! 3 gün içinde 2 kupa

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, üçüncü dakikada Josef2le golü bularak 1-0 öne geçti.

Golün ardından maçın kontrolünü eline alan siyah-beyazlı ekip, 30. dakikada Rosier'le durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş

İkinci yarıda da üstün oynayan Beşiktaş, rakibine hem oyun hem de pozisyon anlamında üstün oynayarak ilk yarıdaki iki golle finali kazandı.

Bu skorla Beşiktaş, Türkiye Kupasını da kazanarak yeni sezon öncesi 2 kupayı da kazanmış oldu.