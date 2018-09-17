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Türkiye Kupası'nda fikstür belirlendi

Futbolda Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarının programı belli oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:56
Türkiye Kupası'nda fikstür belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının programı şöyle:

25 Eylül Salı:

13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep (Müstakil Atletizm Pisti)

14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor (Aktepe)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü (Mümin Özkasap Spor Tesisi)

15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor (Bozüyük İlçe)

15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor (Nazilli İlçe)

15.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)

15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor (Tire Tayfur Çiçek)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim

26 Eylül Çarşamba:

13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor (Amasya 12 Haziran)

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe (Van Atatürk Şehir)

14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor (Gaziantep)

14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor (7 Aralık)

14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor (Antakya Atatürk)

14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor (Erbaa İlçe)

14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay (Kırşehir Ahi)

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Kemal Kaynaş)

14.30 Bartınspor-Sarıyer (Bartın Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor (Elazığ Atatürk)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor (Darıca İlçe)

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor (Bucak İlçe)

15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor (Stat henüz belli değil)

15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor (Çavuşbaşı Hanefi Dilmaç)

15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor (Esenyurt Necmettin Kadıoğlu)

17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare (Zafer)

19.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor (Fethiye İlçe)

19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003 (12 Şubat)

19.00 Boluspor-Payasspor (Bolu Atatürk)

19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor (GAP)

19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor (Stat henüz belli değil)

20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu (Çaykur Didi)

27 Eylül Perşembe:

13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor (Beyçayırı)

14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor (Stat henüz belli değil)

14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 Eyüpspor-Pazarspor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor (Kastamonu Gazi)

17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler (Balıkesir Atatürk)

19.30 Giresunspor-Kocaelispor (Giresun Atatürk)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:56
  1. Kilis
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  4. Batman
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  7. Van
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  17. Ordu
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  20. Manisa
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