Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın cezası nedeniyle yer almadığı kura çekiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.23 Kasım 2018 Cuma 15:14
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girecek. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.
Eşleşmeler
Keçiörengücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Giresunspor
Sivas Bld - Trabzonspor
Adana Demirspor - Başakşehir
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Ç.Rizespor - Balıkesirspor
Boluspor - Van Büyükşehir Bld.
Menemen Bld - Kasımpaşa
Malatyaspor - Etimesgut Bld.
Fatih Karagümrük - Akhisar
Altay - Kayserispor
Bodrum Bld - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Hatayspor
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor
Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
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