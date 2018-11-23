THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın cezası nedeniyle yer almadığı kura çekiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

23 Kasım 2018 Cuma 15:14
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girecek. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.

Eşleşmeler

Keçiörengücü - Galatasaray

Fenerbahçe - Giresunspor

Sivas Bld - Trabzonspor

Adana Demirspor - Başakşehir

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Ç.Rizespor - Balıkesirspor

Boluspor - Van Büyükşehir Bld.

Menemen Bld - Kasımpaşa

Malatyaspor - Etimesgut Bld.

Fatih Karagümrük - Akhisar

Altay - Kayserispor

Bodrum Bld - Ankaragücü

Gençlerbirliği - Hatayspor

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor

Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:14
  1. Van
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Kahramanmaraş
  5. Malatya
  6. Kayseri
  7. Hatay
  8. Giresun
  9. Bolu
  10. Balıkesir
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Adana
  14. Türkiye Kupası
  15. Beşiktaş
  16. Fenerbahçe
  17. Galatasaray
  18. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı
    1. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    2. Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün..
    3. "Turizm alanlarının işgaline müsaade..
    4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı
    7. Depodan lastik hırsızlığı güvenlik..
    8. Uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis
    9. ANALİZ - Yaptırımlar gölgesinde Kum..
    10. Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel..
    11. "Fenerbahçe ile oynamak hoş bir şey"
    12. EKPSS tercihleri nereden ve ne zaman..
    13. 16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
    14. Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?
    15. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    16. Suriye sınırının gerisinde "Özel..
    17. Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor..
    18. Karlov suikastini adım adım planlamışlar
    19. BDDK'dan kredi kartı kararı! Taksit..
    20. Hızlı Türkler piste çıkıyor
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019